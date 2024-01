“Vado a Palermo” e scompare, 32enne svanito nel nulla da giorni: via alle ricerche

Nessuna notizia del giovane dal 5 gennaio scorso: scatta l'allarme.

Da giorni si cerca un 32enne di San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, scomparso dopo aver dichiarato di essere diretto a Palermo per un impegno non meglio specificato.

La famiglia non ha notizie di lui dalla mattina dello scorso 5 gennaio.

Scomparso 32enne di San Giovanni Gemini

Sono ancora da chiarire i contorni della vicenda. Secondo una prima ricostruzione, il 32enne avrebbe detto alla madre di essere diretto a Palermo, forse per incontrare qualcuno, nella mattina del 5 gennaio scorso. Da quel momento, la donna – una casalinga di 65 anni – non ha più avuto notizie del figlio. Pare che il 32enne non stia bene e che abbia bisogno di cure costanti. Un elemento che rende la famiglia del ragazzo ancora più preoccupata.

Non riuscendo più a contattarlo, la madre si è rivolta ai carabinieri della stazione di Cammarata, che – informata la Procura di Agrigento – hanno avviato le indagini sull’episodio e naturalmente le ricerche del 32enne svanito nel nulla. Anche i carabinieri di Palermo hanno ricevuto la segnalazione di scomparsa, così da poter iniziare a verificare se il 32enne si trovi effettivamente nel capoluogo regionale.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio