Va in campagna e scompare nel nulla, trovato morto il 69enne Giovanni Aprile

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Giovanni Aprile, il 69enne scomparso nella giornata di domenica.

Scorrono le lacrime a Ragusa per la morte di Giovanni Aprile, il 69enne che era scomparso nelle scorse ore facendo perdere ogni traccia.

L’uomo, sordomuto, si era allontanato per raccogliere delle verdure in un’area di campagna a Comiso, in zona Crocilia, ed era diventato irreperibile nella giornata di domenica 11 giugno.

Giovanni Aprile, l’allarme e il triste epilogo delle ricerche

A lanciare l’allarme erano stati i familiari, comprensibilmente preoccupati per non averlo più visto rientrare a casa. L’appello era giunto anche dalla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”.

Un invito a favorire le ricerche dell’uomo era stato lanciato anche dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, attraverso un post pubblicato nel pomeriggio su Facebook.

Nella serata di ieri, purtroppo, è avvenuto il triste ritrovamento del corpo di Giovanni Aprile nella stessa zona dove era stata rintracciata la sua auto a seguito della localizzazione del suo cellulare. In base alle prime ipotesi, Giovanni Aprile potrebbe essere stato colto da un malore fatale.

