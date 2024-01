La storia di Paolo, scomparso nel nulla dal 10 gennaio. L’appello: “Torna a casa”

A Messina prosegue l'apprensione per l'improvvisa scomparsa dell'uomo. Le parole del fratello al QdS: "Affronta un momento molto difficile".

Continuano a essere ore di apprensione per la scomparsa di Paolo Mollica Nardo, il 42enne messinese che ha fatto perdere le proprie tracce dallo scorso 10 gennaio. L’uomo è stato visto per l’ultima volta dalla sua famiglia prima che uscisse di casa per prendere un autobus nella zona di Contesse, quartiere a sud della città.

È stato il fratello Giuseppe a mettere in moto la macchina delle ricerche, avviate immediatamente su tutto il territorio da parte di polizia e carabinieri, ancora impegnati nel ricostruire i momenti prima della sua sparizione.

La scomparsa di Paolo Mollica Nardo

Assieme alle ricerche delle forze dell’ordine, sono state avviate anche quelle da parte di familiari e amici del 42enne, che proprio quel giorno era tornato a casa dopo un lungo ricovero.3 A diffondere le immagini dell’ultimo posto in cui è stato visto Paolo Mollica Nardo è stato il fratello attraverso un post pubblicato su Facebook. A interessarsi della vicenda, nell’ultima puntata, anche la trasmissione “Chi l’ha visto?” di Rai Tre.

Il 42enne è alto 1,77m, pesa 80 kg circa, porta gli occhiali e l’ultima vota che è uscito di casa indossava un giubbotto verde con cappuccio, jeans blu chiari, scarpe sportive scure e borsello a tracolla nero.

L’appello della famiglia

“Paolo ha vissuto un periodo molto difficile ultimamente ed è per questa ragione che potrebbe avere avuto l’esigenza di scappare da una realtà che non riesce ad accettare”, ha spiegato il fratello Giuseppe Mollica Nardo ai microfoni del Quotidiano di Sicilia.

“Le ricerche proseguono su tutto il territorio, ma siamo davvero molto preoccupati non avendo ricevuto più sue notizie da ormai dieci giorni. Vorremmo sapesse che può tornare a casa in qualsiasi momento – ha aggiunto il fratello di Paolo – e con i miei genitori e mia sorella siamo pronti a riabbracciarlo“.

Fonte immagine: Facebook