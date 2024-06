Siracusa, scrutatrice torna a casa per la pausa pranzo e si lancia dal balcone: morta 58enne

La donna era rientrata nella sua abitazione per un pasto veloce, ma non è mai tornata al seggio.

Una scrutatrice di 58 anni è morta lanciandosi dal balcone di casa sua, a Siracusa, all’ottavo piano di una palazzina a ridosso di corso Gelone, a poca distanza dalle sezione elettorale di via Archia.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

I carabinieri hanno già avviato le indagini ma, secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe rientrata nella sua abitazione per una pausa pranzo ma non è rientrata nel seggio. Qualcuno ha iniziato a preoccuparsi, fino alla macabra scoperta da parte di un passante che ha chiesto l’intervento dei soccorsi.

A tal proposito, infatti, verranno sentiti gli altri scrutatori ed il presidente del seggio in cui la vittima era in servizio. Il tutto allo scopo di accertare se avesse mostrato qualche malessere prima di tornare nella sua abitazione per poi prendere quella drammatica decisione.

Scrutatrice morta a Siracusa: gli accertamenti

All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, per la donna non c’era più nulla da fare: il suo cuore ha cessato di battere poco dopo l’impatto sulla strada. I carabinieri hanno sentito le prime testimonianze, a cominciare dai parenti e dagli amici per avere contezza sulle condizioni della 58enne. Per capire se avesse dei problemi, di natura fisica o psicologica, che l’affliggevano.

In ogni caso, i carabinieri del comando provinciale di Siracusa stanno completando altre verifiche. Bisognerà capire se in casa della 58enne c’erano altre persone: un elemento fondamentale per escludere ogni altra ipotesi. Al momento, la tesi prevalente è quella del suicidio. Sarà anche passata al setaccio la vita della donna per svelare se avesse dei problemi con qualcuno, in modo da mettere insieme tutti i pezzi del mosaico.

A seguito della vicenda in cui è morta la scrutatrice a Siracusa, si ricorda che esistono strumenti di supporto psicologico e prevenzione del suicidio per chi ne avesse bisogno. Eccone alcuni:

Telefono Amico 199.284.284;

Telefono Azzurro 1.96.96;

Progetto InOltre 800.334.343;

De Leo Fund 800 168 678;

Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio “Marco Saura” 800 011 110.