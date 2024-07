Scuola, cos’è la MAD 2024: a cosa serve e a chi inviarla

La messa a disposizione,“MAD”, è un’autocandidatura che si presenta alle scuole per dichiarare la propria disponibilità alle supplenze

La messa a disposizione, in acronimo “MAD”, è un’autocandidatura che si presenta alle scuole per dichiarare la propria disponibilità ad effettuare supplenze al personale scolastico docente oppure al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). In sostanza si tratta di una domanda che si può inviare agli istituti scolastici per rendersi disponibili a svolgere incarichi di lavoro in qualità di insegnante o nel personale ATA. A seconda del profilo per il quale ti proponi devi presentare l’istanza messa a disposizione Docenti oppure ATA. Se ti interessano le supplenze agli insegnanti puoi inviarla sia per i posti comuni che per quelli di sostegno.

Requisiti per presentare la MAD

I requisiti per inviare la MAD sono di tipo preferenziale, ciò significa che anche se non si possiedono tutti i titoli necessari per insegnare, si può essere chiamati. Dunque, chi può insegnare con le MAD? Ad esempio anche chi è senza la specializzazione per il sostegno può mandare la MAD per il sostegno. Infatti, vista la grande carenza di insegnanti vengono convocati anche docenti senza specializzazione. Può inviare la MAD anche un neodiplomato, un neolaureato, chi non possiede tutti i CFU, chi ha una laurea triennale e chi non ha esperienza. Conviene, dunque, aver conseguito un Diploma che dia accesso a una classe di concorso (per lavorare come docente negli Istituti Tecnici Professionali) oppure una Laurea (magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento).

Come inviare la MAD

Per inviare la messa a disposizione scuola 2024 per docenti puoi scegliere due soluzioni:

inviare la MAD gratuitamente : in questo caso devi procedere in autonomia, attraverso la compilazione di un modello di domanda e l’invio alle scuole;

: in questo caso devi procedere in autonomia, attraverso la compilazione di un modello di domanda e l’invio alle scuole; utilizzare un servizio di invio MAD a pagamento: in questo caso devi pagare una società o un ente che offre un servizio di invio MAD e che a tuo nome si occuperà di compilare il modello MAD e di inviarlo a tutte le scuole che ti interessano.

Dove inviare le domande MAD

Le domande MAD possono essere inviate nelle scuole in cui abbia sede l’ufficio del Dirigente scolastico. Quindi non puoi inviarla alle sedi succursali o distaccate degli istituti scolastici.

Puoi presentare l’istanza di messa a disposizione scuola tramite:

form online presente sul sito web della scuola;

modello MAD spedito via e-mail o posta elettronica certificata (PEC);

modello MAD spedito tramite raccomandata A/R;

consegna a mano del modello MAD.

Se sul sito web della scuola è indicata una modalità preferita per l’invio MAD (es. tramite compilazione di form online) bisogna seguirla. Se non vengono date indicazioni, si può scegliere tra le diverse modalità sopra indicate

Come funziona la MAD 2024

Anche per il 2024, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, i Dirigenti scolastici possono avvalersi di aspiranti Docenti che abbiano presentato istanza MAD per coprire i posti vacanti.

Come già detto, l’istanza MAD consiste sostanzialmente in un’autocandidatura con cui gli insegnanti si rendono disponibili per assunzioni temporanee nelle scuole. Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati.

