Serata a base di alcol e psicofarmaci a casa di amici: morta 18enne

La ragazza è stata stroncata da un arresto cardiocircolatorio: partite le indagini

Una ragazza di 18 anni è morta all’Ospedale San Gerardo di Monza, a causa di un arresto cardiocircolatorio dopo aver trascorso una serata a casa di amici in cui, probabilmente, ha assunto alcol e psicofarmaci.

L’allarme è scattato lunedì mattina, 6 marzo, quando la ragazza è stata trovata priva di conoscenza sul letto, da una delle sue amiche e dal padre di quest’ultima.

Nell’abitazione trovate bottiglie di whisky

Nonostante il trasporto d’urgenza al pronto soccorso, per la studentessa non vi è stato nulla da fare.

Dalle prime ricostruzioni operate dalla Polizia brianzola, è emerso che nell’abitazione sono state trovate diverse bottiglie di alcolici, tra cui whisky.

L’autopsia sul corpo della giovane è stata effettuata nella giornata di ieri e ora si è in attesa dei risultati. Non è ancora chiaro quante persone partecipassero alla festa in casa e sono in corso indagini coordinate dalla Procura di Monza.