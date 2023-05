Serie A, partita la macchina organizzativa per la festa scudetto del Napoli: il programma per giovedì

Giovedì potrebbe essere il giorno giusto per i festeggiamenti a NapolI: nelle prossime ore riunione in Prefettura per decidere il dà farsi

Sembrava essere tutto pronto a Napoli per i festeggiamenti del terzo scudetto nella storia del club azzurro.

Il gol di Boulaye Dia, però, ha gelato il popolo partenopeo, rimandando di qualche giorno il tripudio di un’intera città.

Si dovrà attendere infatti fino a giovedì sera, quando gli uomini di Spalletti scenderanno in campo ad Udine per mettere definitivamente il sigillo al tricolore.

Domani riunione in Prefettura a Napoli per l’organizzazione di giovedì

Domani, martedì 2 maggio alle ore 9, il prefetto di Napoli Claudio Palomba presiederà una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Sul tavolo le misure da prendere in vista dell’eventuale conquista matematica dello scudetto da parte del Napoli nel corso del turno infrasettimanale di campionato. Il Napoli sarà matematicamente campione d’Italia in caso di mancata vittoria della Lazio contro il Sassuolo mercoledì 3 maggio o se il Napoli farà almeno un punto a Udine nel posticipo di giovedì 4 maggio alle 20.45. Al termine della riunione di comitato, alle 10.45 circa, si terrà un incontro con la stampa.