Serie A, supereroe Gotti: salva il ds Corvino da un incendio

Incredibile quanto accaduto all'interno di un albergo: l'allenatore del Lecce Luca Gotti ha salvato la vita al dirigente Corvino

Prima ha salvato in Serie A il Lecce sul campo, poi si è travestito da supereroe all’interno di un hotel. E’ la storia del tecnico giallorosso Luca Gotti che, proprio ieri, ha posto la sua firma sul rinnovo biennale con il club salentino. Un prolungamento meritato, considerando anche quanto raccontato incredibilmente da TuttoSport.

Gotti salva Corvino in un hotel

Nel weekend, infatti, l’allenatore e il direttore sportivo pugliese Pantaleo Corvino, si trovavano a Vittorio Veneto per un congresso, al quale erano presenti altri allenatori e dirigenti. Nella notte, il resort in cui alloggiavano è stato colpito da un fulmine che ha provocato un principio d’incendio. Solo grazie al tempestivo intervento di Gotti, che ha bussato con grande forza alla porta della camera in cui Corvino stava dormendo, il dg leccese si è accorto di quanto stesse accadendo ed è riuscito a mettersi in salvo.

