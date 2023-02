Servizio Civile, Comune di Catania proroga sino al 20 febbraio la scadenza per le domande

È stata prorogata alle ore 14 del 20 febbraio prossimo la scadenza per la presentazione delle domande per il servizio civile universale. Sono 14 i progetti che il Comune di Catania propone a 68 giovani che vorranno impegnarsi in attività in vari settori dell’amministrazione, nell’ambito del bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, con scadenza spostata dal 10 al 20 febbraio. Nel complesso, su tutto il territorio italiano e anche all’estero è prevista l’utilizzazione di 71.550 operatori volontari, di età compresa tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti), per programmi di intervento da realizzarsi tra il 2023 e il 2024. I progetti proposti dal Comune, e le informazioni sui requisiti di accesso, sono pubblicati a questo link. Per effettuare la domanda d’iscrizione è possibile scaricare la Guida DOL.