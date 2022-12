Gestione servizio idrico con società mista a Siracusa e provincia: è polemica da Palazzolo

Alla contestazione di Salvatore Gallo, delle scelta operata all'unanimità dai sindaci della provincia, rispondono Francesco Italia e Giuseppe Carta

In seguito alle dichiarazioni del sindaco di Palazzolo, Salvatore Gallo, contrario alla scelta operata all’unanimità dai sindaci della provincia di Siracusa in favore della società mista per la gestione del servizio idrico, il sindaco di Siracusa e presidente dell’ATI, Francesco Italia, il sindaco di Melilli e presidente della commissione Territorio e Ambiente dell’Ars, Giuseppe Carta, rispondono con una nota congiunta.

La contestata assenza del punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, presieduta dal sindaco Francesco Italia, sulla gestione servizio idrico, appare pretestuosa e lesiva delle prerogative dell’assemblea.

La scelta della società mista a partecipazione pubblica per la gestione del servizio idirico

I sindaci dopo una lunga e partecipata discussione sul punto inserito all’ordine del giorno relativo alla nota ricevuta dalla Regione proprio sulla ricognizione dello stato dell’arte del servizio idrico in ogni ambito territoriale, con particolare riferimento alla scelta della forma di gestione, stante l’urgenza della questione, si sono determinati optando per la scelta della società mista a maggioranza pubblica, stabilendo che in una successiva assemblea verrà variato il piano d’ambito e approvato lo statuto della società mista. I sindaci hanno, dunque, operato nella piena legittimità delle funzioni loro attribuite.

Il sindaco Italia risponde al primo cittadino di Palazzolo: “l’acqua è pubblica”

L’acqua – spiega il presidente Italia – è un bene pubblico, come stabilito dalla sovranità popolare in sede referendaria, e la scelta della forma di gestione operata a novembre del 2020 sulla società consortile pubblica, viste le mutate condizioni finanziarie ed il recente quadro normativo, oltre al rischio della perdita di ulteriori finanziamenti a valere sul PNRR, non poteva essere confermata perché resa insostenibile. L’acqua resta pubblica; con la società mista, il pubblico rimane titolare degli impianti e del controllo e affida gestione e riscossione all’esterno.

Durante il dibattito in assemblea il collega Salvatore Gallo – dichiarano Italia e Carta – è stato invitato più volte a dimostrare in modo concreto come rendere operativa la società pubblica esecutiva viste le sopraggiunte difficoltà finanziarie di tanti enti in dissesto o in pre-dissesto facenti parte dell’ambito. Nessuna proposta concreta è stata offerta dal collega Gallo.

Ci rendiamo conto che le posizioni ideologiche sono molto più comode e popolari ma sommessamente ricordiamo a chi ricopre ruoli istituzionali di operare con senso responsabilità e in un contesto di realtà. Infine, la scelta della formula di gestione del servizio idrico, è prerogativa dell’ATI e non dei consigli comunali che possono solo ratificare le eventuali scelte prese nelle sedi preposte.

Abbiamo ottenuto una grande conquista – commenta il presidente Giuseppe Carta –; intratterremo gli impianti, le trivelle e le linee; avremo il controllo del servizio che prima, con la gestione affidata ai privati, è mancato. Di fatto si opererà come già accade per i rifiuti. Altra nota da sottolineare è la possibilità, finalmente, di poter usufruire dei fondi messi a disposizione dal PNRR. Spiace questo attacco che ha il sapore demagogico, alla luce della situazione economica in cui versano i comuni, questa era l’unica via percorribile.