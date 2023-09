Sferracavallo “pericolosa”, altra maxi rissa: una persona ferita

Altra mega rissa a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo, nella serata di ieri. In piazza Beccadelli un gruppo di soggetti si è preso a botte, tirandosi anche oggetti vari

Altra mega rissa a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo, nella serata di ieri. In piazza Beccadelli un gruppo di soggetti si è preso a botte, tirandosi anche oggetti vari come sedie e tavolini dei dehors appartenenti ai locali. Non è la prima volta che si verifica una rissa di questa gravità nella località del capoluogo siciliano.

Una settimana fa circa, un gruppo di giovani aveva litigato in pieno giorno durante le celebrazioni religiose per i patroni di Sferracavallo, santa Cosma e san Damiano. Anche in questa occasione si erano lanciati addosso tavolini e sedie, tanti da aver scatenato la furia di un commerciante vedendo danneggiare il proprio locale.

La rissa nella notte a Sferracavallo

Per quanto concerne la violenza di ieri sera, pare che lo scontro sia scattato fra venditori ambulanti e altri commercianti e una persona sarebbe rimasta ferita. I residenti sono esasperati dell’ennesimo episodio di inciviltà, così il comitato cittadino Il Mare di Sferracavallo ha pubblicato su Facebook una lettera destinata al prefetto e al questore di Palermo.

“Sferracavallo : ieri sera ennesima lite con tavolini in aria. Non possiamo arrenderci a questo stato di cose e alzare le mani, la borgata è diventata una sorta di Bronx, un posto troppo pericoloso, non esiste alcuna garanzia di sicurezza. Le persone ed i residenti sono terrorizzati, non si possono neanche far uscire i figli per un gelato, per la paura che possano arrivare spranghe o tavolini addosso . Si registra sempre più un sentimento di terrore della gente che correva, scappava urlando in preda alla paura, quando pensava soltanto di trascorrere un sabato in relax”.

“La deterrenza in questi casi è fondamentale. Una festività come quella dei SS. Cosma e Damiano attira tantissime gente e bisogna assolutamente prevedere questi vili atti di violenza. Il 16 settembre è stata inviata al signor Questore di Palermo una PEC, riportata in calce, chiedendo una maggiore presenza delle forze di Polizia proprio nel periodo della festa, per l’importanza che assume la presenza della Polizia come forma di prevenzione di questa forma di violenza inaudita”.

“Pertanto si chiede un Vostro cortese interessamento affinché si possa pianificare per la giornata di oggi e, soprattutto per la serata di domani, in previsione dei giochi pirotecnici – prosegue la lettera -, una maggiore presenza da parte delle forze dell’ordine a garanzia della sicurezza pubblica, per non dare forza a chi sta palesemente marcando il territorio per illecite attività, per dare un supporto alle famiglie spaventate da tali fenomeni delinquenziali. Certo di un Vostro riscontro invio i più cordiali saluti. Simone Aiello, consigliere della VII Circoscrizione e componente del Comitato Cittadino Permanente Sferracavallo e Comitato Cittadino ‘il Mare di Sferracavallo'”.

