Rissa a Sferracavallo durante la festa per i santi Cosma e Damiano

Quello che doveva essere un giorno di festa per le famiglie è stato trasformato in uno dei tantissimi, soprattutto nell'ultimo periodo, episodi violenti che stanno tingendo in modo negativo Palermo

Una terribile rissa si è verificata nella borgata marinara della città di Palermo, Sferracavallo. Circola un video sui social, diffuso da uno dei residenti del posto, o che si trovava lì di passaggio, che mostra alcuni soggetti che lanciano tavolini e sedie appartenenti ai dehors dei ristorantini che si trovano sul lungomare.

A un certo punto, uno degli autori di questo atto viene raggiunta da una persona adulta, pare uno dei gestori di quelle attività, e inizia uno scontro fisico. Prima con un atterraggio su un’aiuola e poi vi è uno scambio di pugni e colpi alla cieca. Chi si trovava nelle vicinanze è intervenuto e ha staccato l’uomo, il quale indossava una t-shirt rossa, dall’altro soggetto coinvolto.

Il video della rissa a Sferracavallo

Sui social si leggono alcuni post riguardanti la rissa che si è scatenata a Sferracavallo, i residenti sono mortificati e amareggiati. Vi è chi parla di una borgata marinara “ormai invivibile”. Secondo alcune ricostruzioni, pare che il litigio sia scoppiato fra due gruppi di giovani, uno di un quartiere di Palermo e uno proprio di Sferracavallo per un presunto tentativo di flirt con una giovane.

Ma nulla è chiaro per quanto concerne la scintilla che ha fatto scoppiare la rissa in pieno giorno e in un giorno di festa per la comunità della borgata marinara, poiché è il giorno dei santi Cosmo e Damiano, patroni di Sferracavallo. Quello che doveva essere un giorno di festa per le famiglie è stato trasformato in uno dei tantissimi, soprattutto nell’ultimo periodo, episodi violenti che stanno tingendo in modo negativo Palermo.

Nel corso della violenza esplosa sul lungomare che affaccia sulla scogliera di Sferracavallo – zona in cui vige il divieto di balneazione – si sentono alcune urla come “Siete tutti morti”, poi, in dialetto “È scoppiata la guerra qua” e voci femminile che urlano disperate “basta, basta”.

Video da Facebook