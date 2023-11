Shock in corso Finocchiaro Aprile, giovane trovato senza vita in casa: si indaga

Macabro ritrovamento a Palermo. Si indaga sulla natura della morte del ragazzo, sul posto la Polizia Scientifica.

Macabro ritrovamento quello effettuato nelle scorse ore in corso Finocchiaro Aprile a Palermo, dove è stato scoperto il corpo senza vita di un giovane all’interno di un’abitazione.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il ragazzo sarebbe morto alcuni giorni prima per cause ancora da stabilire. Sul posto si sono presentati le forze dell’ordine e il medico legale.

Nessuna pista esclusa

Al momento, non sarebbe esclusa nessuna pista. Secondo le prime ipotesi, infatti, la morte potrebbe essere dipesa da un malore ma non è da sottovalutare il decesso per altra causa, come quella dell’estremo gesto.

Sul caso sono in corso le indagini da parte della Polizia Scientifica. Maggiori dettagli potrebbero emergere nel corso delle prossime ore.