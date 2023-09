Si finge ausiliario Asp e si fa consegnare oro, truffata anziana ad Agrigento

Un uomo si è fatto consegnare alcuni preziosi oggetti dalla 78enne che doveva effettuare una visita al poliambulatorio

Una donna di 78 anni di Raffadali è stata vittima di una truffa. Un uomo, spacciandosi per un ausiliare dell’Asp di Agrigento, si è fatto consegnare alcuni oggetti d’oro dall’anziana che doveva effettuare una visita al poliambulatorio, nei locali dell’ex ospedale di Agrigento.

Il raggiro e la fuga

Il truffatore ha detto alla 78enne che avrebbe dovuto lasciare i preziosi accessori per non alterare l’esito dell’esame. L’anziana ha capito di essere stata raggirata ma il malvivente era già fuggito con gli oggetti d’oro. La polizia ha avviato le indagini per risalire all’identità del truffatore.