Si fingono avvocato e carabiniere per derubare anziana: arrestati

Due uomini sono stati arrestati dopo aver rubato ad una povera anziana gioielli, 250 euro in contanti ed il bancomat

Fingendosi un avvocato e un carabiniere in trasferta da Napoli hanno rubato centinaia di euro e gioielli a una anziana. E’ accaduto a Tivoli, in provincia di Roma e i due truffatori sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione di Ferentino (Fr) che, nei pressi del casello dell’autostrada A1, hanno sottoposto a controllo un’autovettura e, insospettiti dall’atteggiamento nervoso dei due uomini a bordo, li hanno perquisiti trovandoli in possesso di denaro contante e diversi monili in oro della cui provenienza non hanno dato spiegazioni.

I due uomini, noti alle forze dell’ordine, nella mattinata avevano raccontato di un finto incidente stradale in cui era rimasto coinvolto il figlio di una 89enne: fingendosi maresciallo dei Carabinieri e avvocato avevano indotto l’anziana a consegnare 250 euro contanti e monili in oro come cauzione e, approfittando di un momento di distrazione, le avevano sottratto anche il portafoglio con all’interno il bancomat.

La refurtiva è stata riconsegnata all’anziana

I Carabinieri di Ferentino hanno recuperato l’intera refurtiva, restituita alla donna, e sequestrato l’autovettura, che era stata noleggiata appositamente nel napoletano. Al termine degli accertamenti di rito i due sono stati arrestati e tradotti in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il gip del Tribunale di Frosinone, nell’udienza tenutasi oggi, ha convalidato le misure cautelari adottate dai Carabinieri e ha disposto la loro custodia in carcere.