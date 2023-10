Si sente male in mare aperto, Guardia Costiera soccorre marittimo al largo del Trapanese

Un marittimo egiziano è stato soccorso dalla Guardia Costiera di Mazara del Vallo. Per lui disposto il trasferimento in ospedale.

La Guardia Costiera di Mazara del Vallo (Trapani) è intervenuta per effettuare un’evacuazione medica in mare. La Motovedetta CP 2092 si è attivata per soccorrere un marittimo egiziano che si trovava a bordo di un motopesca di nazionalità extracomunitaria diretto in cantiere a Trapani.

I soccorsi

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe accusato dolori al petto e mal di stomaco fin dalla mattina e, per questo, avrebbe chiesto il trasbordo a causa della persistenza dei sintomi.

La motovedetta è quindi giunta sul posto e, nonostante alcune difficoltà di comunicazione dovute alla distanza, è riuscita a completare il trasbordo.

L’arrivo sulla terraferma

Dopo un’ora e mezza, la motovedetta ha raggiunto il porto di Mazara del Vallo, dove ad attendere l’uomo vi era un’ambulanza. Il marittimo è stato quindi trasportato in ospedale per essere sottoposto alle cure mediche del caso.