Si traveste da medico e ruba farmaci salvavita da ospedale: bottino da 44 mila euro

L'uomo avrebbe rubato un camice, si sarebbe finto medico e avrebbe prelevato diversi medicinali salvavita e antitumorali

Un uomo di 39 anni è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato all’interno dell’ospedale di Sondrio.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo sarebbe entrato nella struttura rubando un camice da medico dagli armadietti; dopo averlo indossato si sarebbe finto dottore, prelevando farmaci salvavita e antitumorali per un valore complessivo di 44mila euro.

L’uomo adesso si trova in carcere.

La ricostruzione

I fatti sono avvenuti nella tarda serata del 4 agosto.

L’arresto da parte della Squadra mobile della polizia di Stato è stato effettuato in esecuzione di una misura cautelare in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale, a seguito della richiesta della procura di Sondrio.

Secondo quanto ricostruito degli inquirenti, il 39enne ha forzato gli armadietti presso i poliambulatori del presidio ospedaliero e si è impossessato di un camice blu da medico. Dopo averlo indossato, si è aggirato per la struttura con l’intento di passare inosservato. Poi si è recato nel reparto Day Hospital e ha sottratto dai frigoriferi medicinali salvavita e antitumorali dal valore di 44mila euro.