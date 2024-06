Siccità in Sicilia, animali vittime per l’assenza di acqua

La siccità sta provocando conseguenze per gli allevamenti in Sicilia. In particolare le capre stanno risentendo della mancanza di acqua.

La siccità sta provocando conseguenze anche per gli allevamenti in Sicilia. In particolare le capre stanno risentendo della mancanza di acqua. A denunciare la situazione drammatica Luca Cammarata, titolare di un’azienda agricola biologica a Caltanissetta, che ha lanciato l’allarme. “Vedere le capre bere fango e senza più forze per reggersi in piedi è avvilente” ha dichiarato. Gli allevatori, infatti, sono privi di scorte d’acqua e i bisogni quotidiani degli animali faticano a essere soddisfatti.

Necessarie soluzioni concrete

La Coldiretti ha manifestato la propria solidarietà mettendo a disposizione la fornitura temporanea di autobotti d’acqua. Sono però soluzione tampone e servono interventi concreti. I lavoratori del settore chiedono interventi immediati anche mobilitando l’esercito. Convocata una riunione dal Prefetto per dichiarare ufficialmente l’unità di crisi.