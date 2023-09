Sicilia, a rischio Fondi Ue per oltre 1,6 miliardi di euro

La Sicilia rischia di veder sfumare oltre un miliardo e mezzo di euro dei fondi Ue a lei destinati: il quadro della situazione

Sarebbero proprio le risorse dei fondi strutturali da destinare alla Sicilia quelle più a rischio disimpegno del ciclo di programmazione 2014-2020 della Politica di Coesione.

Ciò sarebbe quanto emerso dall’analisi dei dati disponibili sul portale della coesione della Commissione europea.

La Sicilia rischia di vedere sfumare olre 1 miliardo e mezzo

Tra Fesr e Fse, mancherebbero per la Sicilia oltre 1,6 un miliardi di euro.

Per non perdere risorse europee il nostro Paese dovrebbe assorbire i fondi ancora non spesi né rendicontati entro il 31 dicembre 2023.

Tuttavia, a giugno 2023, la Sicilia aveva speso e rendicontato solo il 61,7% del Fondo di sviluppo regionale (Fesr) – circa 2,6 miliardi su 4,2 – e il 65,4% del Fondo sociale europeo (Fse), che ammonta in totale a circa 820 milioni di euro.

Risorse a rischio disimpegno

La Regione Siciliana ha registrato progressi molto lenti, aumentando la spesa di appena qualche punto percentuale negli ultimi due anni e per questo potrebbe vedersi costretta a disimpegnare le risorse che non verranno allocate in tempo.