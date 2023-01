Sicilia, continua riorganizzazione governo Schifani: nominati altri 3 direttori generali

Prosegue la riorganizzazione della macchina burocratica nel governo Schifani: annunciate le nomine di altri tre direttori generali

Il governo Schifani, nella seduta di oggi pomeriggio, ha proceduto alla nomina di altri tre dirigenti generali. Si tratta di Alberto Pulizzi, che continuerà a guidare il dipartimento regionale della Pesca; Antonio Cono Catrini, destinato al dipartimento Turismo, e Donata Giunta che andrà al dipartimento degli Affari extraregionali. Sono tutti dirigenti di seconda fascia. Non si è potuto procedere alla nomina di un quarto dirigente di seconda fascia in quanto ormai prossimo alla pensione. Da lunedì, invece, il dipartimento regionale della Funzione pubblica procederà alla pubblicazione degli atti di interpello per i dirigenti di terza fascia, che andranno a ricoprire i vertici dei restanti dipartimenti.

Schifani: “Prosegue riorganizzazione della macchina burocratica”

“Prosegue in questo modo – evidenzia il presidente della Regione, Renato Schifani – la riorganizzazione della macchina burocratica che è la condizione essenziale per un funzionamento più snello ed efficiente dell’amministrazione regionale. Contiamo di completare il quadro delle nomine in breve tempo, affinché ogni dipartimento abbia un assetto definitivo”.