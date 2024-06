Sicilia, domani allerta Protezione civile per rischio incendi e ondate di calore

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio incendi e ondate di calore nella giornata di domani sulla Sicilia.

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio incendi e ondate di calore nella giornata di domani, mercoledì 12 giugno sulla Sicilia. Lo stato di pre-allerta per il rischio incendi, valido per 24 ore, riguarda tutta l’isola. A Palermo, Messina e Catania la temperatura massima percepita sarà di 34°.

Il meteo in arrivo

Previsto tempo stabile e soleggiato ma non mancherà qualche annuvolamento nel pomeriggio sul litorale tirrenico, in quello ionico e pure sull’Appennino. Invece per il tutto il giorno sul litorale meridionale sono attese nubi sparse alternate a schiarite. Nelle aree interne cieli parzialmente nuvolosi. I venti saranno generalmente deboli.