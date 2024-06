Sicilia, domani ancora caldo: Protezione Civile diffonde avviso per incendi

La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio incendi e ondate di calore valido in Sicilia da mezzanotte del 23 giugno.

La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso per rischio incendi e ondate di calore valido da mezzanotte del 23 giugno fino alle successive 24 ore. In Sicilia domani sono è prevista la fase di “preallerta” per rischio incendi in quasi tutte le province isolane salvo Caltanissetta ed Enna. In queste ultime due località è stata dichiarata la fase di “attenzione“.

La situazione nell’isola

Nelle ultime ore infatti nel territorio siculo non sono mancate le operazioni di soccorso a causa di incendi. Sono impegnati tanti lavoratori: dai Vigili del Fuoco alla Protezione Civile fino ai volontari. Per la giornata del 23 giugno pericolosità incendi alta su Caltanissetta ed Enna mentre è media su Agrigento, Catania, Messina e Palermo. Bassa, infine, su Ragusa, Siracusa e Trapani. Invece previsione rischio ondate di calore Livello 0 Catania, Messina e Palermo.

Nel documento PDF le spiegazioni più dettagliate fornite dal Dipartimento isolano: