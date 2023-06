Sicilia Jazz Festival, assessore Aricò: “«Grande successo, pronti a proseguire per prossime +edizioni”

Grande successo dei concerti del Sicilia Jazz Festival nelle diverse location previste all’interno del ricco cartellone artistico predisposto per il 2023.

«Ho avuto il piacere di partecipare e di apprezzare personalmente non soltanto l’alta qualità artistica delle scelte effettuate dalla Fondazione The Brass Group di Palermo – ha affermato l’assessore regionale al Turismo, allo sport e allo spettacolo, Elvira Amata – ma anche lo spirito collaborativo tra la Fondazione e l’assessorato che ho l’onore di guidare, che ha curato nel dettaglio l’intera organizzazione della rassegna. È la conferma di una costante e virtuosa strada già intrapresa sempre più efficace che consente di consolidare successi, giorno dopo giorno, che indirizzano a proseguire anche per gli anni futuri a potenziare la rassegna sotto ogni profilo».

Amata ha ringraziato l’assessorato, i vertici della Fondazione The Brass Group di Palermo, tutte le maestranze artistiche e non, i partner istituzionali che hanno condiviso l’iniziativa. «È con particolare orgoglio che raccolgo, nel corso dei diversi appuntamenti del cartellone, una forte emozione, unita a una forte approvazione da parte del pubblico – ha aggiunto l’assessore – fra cui numerosi turisti. Continuiamo a godere dei prossimi eventi fino a domenica 2 luglio, con la consapevolezza di ripartire subito con l’organizzazione delle prossime edizioni».