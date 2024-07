Maltempo in Sicilia, rischio piogge e temperature in calo

Non solo la Sicilia, perchè è soprattutto nelle regioni dell'Italia settentrionale che il maltempo inizia a diffondersi

Una forte perturbazione dall’Europa centrale ha già raggiunto le regioni meridionali dell’Italia. Con il suo arrivo, nella giornata di oggi martedì 2 luglio e domani 3, potrebbe esserci la forte presenza di piogge e temporali in Sicilia. Nel quadro complessivo del maltempo delle prossime ore, previsto anche un grande calo delle temperature nell’Isola, fino ad arrivare a 10 gradi in meno rispetto a quanto visto fino alle scorse ore.

Sole, caldo e temperature in linea con la stagione arriveranno invece nuovamente giovedì, giorno in cui sull’Isola tornerà tutto nella norma grazie all’Anticiclone proveniente dalle Azzorre.

Maltempo, in gran parte dell’Italia scatta l’allerta gialla

Non solo la Sicilia, perchè è soprattutto nelle regioni dell’Italia settentrionale che il maltempo inizia a diffondersi con discreta entità, tanto che la protezione civile ha annunciato l’allerta gialla per la giornata di oggi, martedì 2 luglio. Questa, è stata segnalata in particolare sul Veneto, sulla Toscana e Umbria, ma anche con il coinvolgimento di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e parte della Calabria, luoghi in cui non dovrebbero mancare precipitazioni sparse, rovesci, forti temporali, vento e grandinate diffuse lungo il territorio per queste ore in attesa del ritorno delle medie stagionali ed estive.