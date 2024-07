Sicilia, nuove agenzie per il lavoro accreditate

Aggiornato dalla Regione siciliana l’elenco degli enti che si affiancano ai Centri per l’impiego. L’obiettivo finale è favorire e rendere più efficace l’incontro tra domanda e offerta

PALERMO – È stato di recente pubblicato dall’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro l’aggiornamento dell’“Elenco unico dei soggetti autorizzati all’erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia”, cioè di tutti quegli Enti, le Agenzie per il lavoro che si affiancano ai centri per l’impiego per aiutare l’incontro tra domanda e offerta nel mondo del lavoro siciliano. La lista comprende 395 sedi accreditate, riferibili a 283 soggetti che sono gli unici autorizzati nella regione a erogare i servizi per il lavoro.

Aumentano le Agenzie per il lavoro accreditate

Un nuovo aumento dei numeri, così come succede ormai da diversi anni: l’ultimo aggiornamento precedente a quello attuale, infatti, vedeva in elenco 385 sedi accreditate, riconducibili a 279 enti, al netto delle richieste di revoca. Ancora prima, la lista si fermava a 369 sedi per 273 soggetti che rispondevano ai requisiti dettati dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003, allo scopo di garantire “servizi di qualità agli utenti, attraverso il raccordo tra politiche attive del lavoro, sviluppo del territorio, imprese e formazione e il potenziamento di reti di partenariato pubblico/privato, atte alla creazione di un sistema unico di servizi per il lavoro e a favorire una risposta efficace per sostenere lo sviluppo del capitale umano e la crescita qualitativa e quantitativa dell’occupazione”.

A inizio 2024, invece, agli iscritti “storici”, cioè quelli che sono stati inseriti sin dall’inizio dell’applicazione del nuovo sistema di accreditamento, è stato chiesto di confermare, come previsto dal disciplinare, il possesso dei requisiti dichiarati in fase di iscrizione al dipartimento regionale del lavoro. A tale scopo, il Dipartimento ha rilasciato un format di conferma dei requisiti richiesti, da utilizzare da parte degli enti accreditati, a cui si dovrà allegare il “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità”, quale strumento di collaborazione alla legalità tra l’amministrazione regionale e i soggetti coinvolti, allo scopo di prevenire e reprimere fenomeni di corruzione e concussione, assicurando, così, la sicurezza e la trasparenza dei procedimenti amministrativi. Tale documentazione, compilata e firmata digitalmente doveva essere inviata entro fine febbraio scorso all’indirizzo di posta elettronica accreditamento.lavoro@regione.sicilia.

Di cosa si occupano le agenzie per il lavoro

Le agenzie per il lavoro si occupano di una serie di attività che vanno dall’orientamento specialistico all’accompagnamento al lavoro, passando per l’avviamento e la formazione. Le attività fondamentali sono quelle legate all’intermediazione, attraverso la pubblicazione di annunci di lavoro e organizzazione di colloqui preliminari, fornendo anche un servizio di orientamento che vada a indirizzare la ricerca in maniera efficace, senza disperdere energie. Si occupano anche di ricerca e selezione del personale per conto delle aziende, e di ricollocazione professionale, attraverso percorsi di formazione che permettano di ampliare e rinnovare le competenze già acquisite dall’utente, e aiutarlo a trovare la propria strada nel mondo del lavoro. Si tratta di agenzie che lavorano soltanto dopo l’accreditamento regionale, che ne certifica la professionalità, in modo da fornire all’utenza un aiuto qualificato.