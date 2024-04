Sicilia, sinergia tra i manager per favorire le imprese e la crescita economica

A sottoscrivere l’accordo sono stati Carmine Pallante presidente Manageritalia Sicilia con Giovanni Lo Faro presidente AIDP Sicilia, e Marina Conigliaro presidente Federmanager Sicilia Orientale

Manageritalia Sicilia, AIDP Sicilia e Federmanager Sicilia Orientale insieme per aumentare managerialità e cultura d’impresa tra le aziende siciliane. Promuovere l’attenzione verso le tematiche dell’inclusione, della sostenibilità e della tutela ambientale da parte del sistema imprenditoriale regionale nonché favorire il dialogo proattivo tra imprese, manager e istituzioni. Sono queste alcune della finalità del protocollo d’intesa firmato, lo scorso 5 aprile a Catania, dalle principali associazioni di rappresentanza di manager e dirigenti siciliani. A sottoscrivere l’accordo sono stati Carmine Pallante presidente Manageritalia Sicilia con Giovanni Lo Faro presidente AIDP Sicilia, e Marina Conigliaro presidente Federmanager Sicilia Orientale.

Il dialogo tra professionisti

“Da tempo abbiamo intrapreso un dialogo costante con le altre Associazioni di rappresentanza di manager, quadri e professionisti. Pertanto, pur mantenendo sempre attivo il continuo dialogo costruttivo all’interno della Confederazione CIDA, si allargano così ad altre realtà professionali come AIDP Sicilia in sinergia con Federmanager Sicilia Orientale, gli intenti di crescente interesse e efficace incidenza sullo sviluppo del territorio siciliano promuovendo eventi e coinvolgendo i principali stakeholder istituzionali e non. Questa firma pone le basi affinché temi comuni possano essere declinati in modo utile verso i propri associati traendo tutti insieme un indubbio vantaggio derivante dal confronto con le altre realtà manageriali e professionali” così ha commentato Carmine Pallante, presidente Manageritalia Sicilia.

Il protocollo

Nello specifico il protocollo si pone diversi obiettivi come la realizzazione di incontri formativi per accrescere le competenze di manager e dirigenti mediante scambi di professionalità tra i propri iscritti che favoriscano i processi di Up-skilling e Re-skilling, nonché la diffusione di una nuova cultura d’impresa. Oppure incentivare progetti sulle tematiche ESG dove: E sta per environmental, ossia tutto ciò che ha a che fare con la tutela dell’ambiente e della biodiversità, la riduzione di emissioni di CO₂,. S per Social: i criteri che riguardano le condizioni e il benessere di lavoratori e lavoratrici, come la salute e la sicurezza, a cui si affiancano le tematiche di welfare oltre al supporto all’istruzione e alla formazione del personale, il giusto riconoscimento del lavoro attraverso salari e stipendi più equi. A seguire, G per Governance: rientrano in quest’area le scelte etiche aziendali che riguardano la lotta alla corruzione, la concorrenza sleale, la garanzia di pari opportunità.

Infine, il protocollo favorisce lo sviluppo e la promozione di azioni congiunte per favorire la partecipazione di stakeholder in grado di accrescere il valore di progetti condivisi dalle tre associazioni, finalizzati ad una crescita, anche in senso culturale, del territorio siciliano. Il protocollo d’intesa avrà dura di un anno e si intende rinnovata automaticamente salvo disdetta dei sottoscrittori.