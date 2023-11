FOTO | Due siciliane alla finale di Miss Italia: ecco chi sono Gloria Di Bella e Anastasia Pellegrino

Due meraviglie mediterranee rappresenteranno l'Isola alla finale del concorso di bellezza più noto d'Italia.

Due siciliane portano la bellezza mediterranea alla finale di Miss Italia 2023: si tratta di Gloria Di Bella e Anastasia Pellegrino, rispettivamente 18 e 22 anni.

Le due ragazze parteciperanno alla finale del concorso di bellezza più noto d’Italia, prevista per sabato 11 novembre nel Palazzo dei congressi di Salsomaggiore Terme.





















Gloria di Bella e Anastasia Pellegrino, siciliane finaliste di Miss Italia 2023

Chi sono Gloria e Anastasia, le finaliste siciliane

Gloria Di Bella, di Palermo, è una bellissima studentessa. Frequenta il Liceo Classico al Convitto Nazionale Giovanni Falcone e sogna di diventare medico. Tra le sue grandi passioni, oltre alla medicina, ci sono anche lo sport e il cubo di Rubik.

La “rivale” conterranea, Anastasia Pellegrino, ha 22 anni ed è originaria di Marsala (TP), anche se ha vissuto per diverso tempo a Santa Margherita di Belice (AG). Ha frequentato il liceo artistico e adesso fa l’indossatrice per l’attività commerciale di famiglia. In passato ha lavorato nel mondo della moda per marchi di prestigio, tra i quali Dolce&Gabbana.

Tutti i dettagli sulla finale di Miss Italia 2023

La finale di Miss Italia 2023 si terrà nel Palazzo dei congressi di Salsomaggiore Terme (Parma) sabato 11 novembre. A presentare la serata sarà Jo Squillo, cantautrice e conduttrice televisiva, e sarà trasmessa in streaming su Raiplay.

Ecco le finaliste:

in ordine di proclamazione:

Ludovica Tullio | Miss Piemonte +

Elisa Fasoglio | Miss Valle d’Aosta +

Bianca Puddu | Miss Sardegna +

Anastasia Pellegrino | Miss Sicilia +

Lisa Piran | Miss Friuli Venezia Giulia +

Aurora Laguardia | Miss Basilicata +

Elisa Vico | Miss Liguria +

Chiara Viscillo | Miss Puglia +

Veronica Lasagna | Miss Lombardia +

Jasmine D’Aniello | Miss Campania +

Valentina Riedo | Miss Trentino Alto Adige +

Antonella Iaffaldano | Miss Molise +

Vittoria Gasparin | Miss Veneto +

Chiara Clementi | Miss Marche +

Debora Sarti | Miss Toscana +

Giorgia Gjinaj | Miss Abruzzo +

Arianna Pizzoni | Miss Umbria +

Giulia Gerardi | Miss Lazio +

Alice Galante | Miss Emilia Romagna +

Zari Mastruzzo | Miss Calabria +

Le 20 finaliste di Miss Italia 2023 già elette nelle fasi regionali sono:

Francesca Bergesio | Miss Piemonte

Greta Cugliari | Miss Valle D’Aosta

Alessia Anzioli | Miss Lombardia

Michela Andreatta | Miss Trentino Alto Adige

Jenny Ferino | Miss Friuli Venezia Giulia

Luna Mariasole Meneguzzo | Miss Veneto

Nicole Barbagallo | Miss Liguria

Greta Laura Remorgida | Miss Emilia Romagna

Giada Pieraccini | Miss Toscana

Greta Narcisi | Miss Umbria

Swami Morici | Miss Marche

Chiara Avanzi | Miss Lazio

Siria Di Giacomo | Miss Abruzzo

Martina Di Stefano | Miss Molise

Sofia Viola | Miss Campania

Elena Paciello | Miss Basilicata

Katrin Quaratino | Miss Puglia

Carlotta Caputo | Miss Calabria

Gloria Di Bella | Miss Sicilia

Siria Pozzi | Miss Sardegna.

