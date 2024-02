Siracusa, incendio vicino porto Grande: avviate le indagini

In un terreno con un canneto, rifiuti, sterpaglie e palme è scoppiato un incendio. Il rogo si è propagato vicino il porto Grande di Siracusa.

In un terreno con un canneto, montagne di rifiuti, sterpaglie e palme ad alto fusto è scoppiato un incendio. Il rogo si è propagato nella zona dell’Ex Spero, in via Elorina, vicino il porto Grande di Siracusa. I Vigili del Fuoco sono stati allertati da alcuni residenti. Si sono generate intense colonne di fumo. In loco una squadra di Siracusa, una di Priolo, l’autobotte pompa e l’autoscala.

Le azioni dei pompieri

Un capannone commerciale fortunatamente è stato messo in sicurezze e non colpito dalle fiamme. Ancora in atto le operazioni considerando pure le forti raffiche di vento. Richiesto, infatti, l’arrivo di ulteriori squadre e del mezzo aereo. Sono partite le investigazioni per determinare le ragioni del rogo.