Siracusa, Mazzarrona, si va avanti con la riqualificazione

Consegnati i lavori di manutenzione di un’area urbana di circa 2.500 mq: disponibili 62mila euro che serviranno a pavimentazione e realizzazione di impianto idrico e di illuminazione notturna

SIRACUSA – Sono stati consegnati, alla ditta Fedra Costruzioni, che se li era aggiudicati per circa 62mila euro, i lavori di riqualificazione di un’area urbana alla Mazzarrona.

Estesa per circa 2500 mq, l’area si trova in via Luigi Foti, tra la chiesa di San Corrado Confalonieri ed il Centro anziani del quartiere.

L’intervento rientra nel “Programma straordinario di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie dei Comuni capoluogo di provincia” e prevede la costruzione di uno spazio attrezzato per eventi e mercatini per il quartiere della Mazzarrona.

Il progetto prevede la pavimentazione dell’area e piantumazione di nuove essenze arboree che si aggiungeranno alla decina di palme Washington esistenti; la realizzazione degli impianti elettrico, idrico e di illuminazione notturna; la sistemazione di arredi urbani, sia strutturali che decorativi come panche e tavoli, di cestini per la raccolta differenziata, pergolati, servizi igienici, per favorirne il pieno utilizzo.

Una volta completato, l’intervento permetterà ai residenti di avere uno spazio multifunzionale all’aperto da usare come mercatino o per la realizzazione di eventi culturali ed enogastronomici.

Gli interventi previsti nel progetto mirano infatti alla riqualificazione non solo urbana ma anche sociale della Mazzarrona.

Sotto questo aspetto, l’idea progettuale si collega ad altre iniziative quali gli orti urbani, quelli didattici, la “Casa dei cittadini”, il laboratorio dei mestieri, in cui lo “Spazio pop-up” potrà svolgerà un ruolo fondamentale.