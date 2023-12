Nuovo sistema di ticket negli ospedali aretusei

In provincia di Siracusa si potrà pagare con Pos e PagoPa tramite sette totem installati dall’Asp. Il commissario straordinario Ficarra: “Vogliamo snellire e semplificare le prestazioni sanitarie”

SIRACUSA – Un nuovo sistema per pagare il ticket in tutti gli ospedali della provincia aretusea. Si tratta di un totem automatico che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ha provveduto ad installare nei nosocomi e che consentirà agli utenti di pagare comodamente attraverso il Pos a tutte le ore della giornata.

L’istituzione del servizio di pagamento automatico rientra nell’ambito del progetto di ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate a sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie di cui al decreto assessoriale n. 54/2022.

Acquistati dall’Asp Siracusa sette totem

L’Azienda Sanitaria Provinciale ha provveduto ad acquistare sette totem che sono stati installati nel seguente modo: due nell’ospedale “Umberto I” di Siracusa ed uno per gli ospedali “A. Rizza” di viale Epipoli, Lentini, “Muscatello” di Augusta, “G di Maria” di Avola e “Trigona” di Noto.

Ad agevolare gli utenti nella procedura di pagamento è presente il personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Asp di Siracusa e delle associazioni di volontariato che svolgono attività di accoglienza e orientamento. Attraverso questi dispositivi è possibile procedere con il pagamento del ticket utilizzando l’avviso di pagamento PagoPa che viene generato al momento della prenotazione e consegnato al paziente. Il pagamento avviene tramite Pos integrato al totem stesso”.

“E’ un ulteriore servizio – spiega il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra – che abbiamo voluto mettere a disposizione dei cittadini nelle strutture sanitarie dove non è presente lo sportello Cassa, venendo incontro alle necessità degli utenti, snellendo e semplificando le procedure per l’accesso alle prestazioni sanitarie”.

“Questo ulteriore step – dichiara il direttore dell’Uoc (Unità Operativa Complessa) Sifa (Sistemi Informativi e Flussi Aziendali) e Controllo di Gestione, Santo Pettignano – rientra nel percorso di digitalizzazione attualmente in corso nell’Asp di Siracusa che ha già previsto il miglioramento di tutti i servizi di prenotazione del Cup attraverso un centralino evoluto (0931 312525) con la differenziazione delle fasce di priorità, garantendo un migliore servizio all’utenza.

Il pagamento dei bollettini PagoPa tramite totem, inoltre va ad aggiungersi alla possibilità per i cittadini di pagare tramite il servizio di pagamenti spontanei presente sul sito internet aziendale di tutti i diritti per le prestazioni erogate dall’Azienda”.

“A tutto ciò – conclude Pettignano – si aggiunge, tra le numerose novità di interesse per il cittadino, l’ammodernamento del Cup Aziendale e l’integrazione con il Sovracup regionale, il collegamento del Cup con le 114 farmacie della provincia di Siracusa per le prenotazioni di prestazioni e di appuntamenti per il programma di screening oncologico e la revisione in corso del sito internet aziendale con un sistema moderno ed evoluto nel quale saranno attivati ulteriori servizi telematici per il cittadino, tra questi la possibilità di richiedere e scaricare copia della documentazione clinica”.