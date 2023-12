Siracusa, Orchestra barocca siciliana, presentato il cartellone

A Palazzo Vermexio alzato il sipario sulla stagione 2024 che si svolgerà principalmente a Siracusa, con qualche tappa a Trapani e Palermo. Quest’anno ci sarà nell’offerta anche il “Cine music fest”

SIRACUSA – “Le Forme della Musica”, è il titolo della stagione concertistica 2024 dell’Orchestra barocca siciliana (Obs), che si svolgerà prevalentemente nella provincia siracusana, con qualche tappa in più fra Trapani e Palermo.

La stagione concertistica è stata presentata presso la sala stampa Archimede di Palazzo Vermexio alla presenza del presidente dell’associazione Obs, Luca Ambrosio, clavicembalista e musicologo, del vice presidente dell’associazione Post-Cinema, Ludovico Leone, e dell’assessore alla Cultura del Comune aretuseo, Fabio Granata.

L’Orchestra barocca siciliana, è sostenuta dal ministero della Cultura, dalla Regione Siciliana con il patrocinio del Comune di Siracusa. “L’Orchestra barocca siciliana – ha detto l’assessore Granata – è un’istituzione che porta avanti con grande serietà i suoi progetti, per altro in uno spazio come il chiostro della Chiesa dei Cappuccini attiguo alle Latomie che ospitano il Teatro di Verdura e che riapriremo, dopo tanti anni, il prossimo 10 dicembre”.

“Sarà interessante – ha aggiunto Granata – sperimentare una collaborazione tra l’Orchestra e il Centro Internazionale di Studi sul Barocco, collegato al nostro assessorato alla Cultura. Una prima occasione potrebbe essere un concerto al Teatro Massimo Comunale in occasione di un evento già programmato per il 2024 , sui Segni del Barocco a Siracusa, Noto e Palazzolo Acreide: tre città che, anche se per motivi diversi, iscritte nella World Heritage List dell’Unesco”.

L’Obs proporrà al pubblico, sempre più numeroso, una offerta stilistica diversificata per rispondere alle svariate preferenze. Dall’aria d’opera alla canzone d’autore passando per l’intermezzo buffo, la grande musica sacra – Stabat Mater, Litanie e Vespri -, il divertimento strumentale, la sonata per tastiera e l’immaginifico “stylusphantasticus”, fino ai prodigi del virtuosismo vocale e strumentale, la danza di corte, frizzi e lazzi della Commedia dell’Arte.

Si affianca anche il Cine Music Fest 2024

Al cartellone principale quest’anno si affianca anche il Cine Music Fest 2024: quattro appuntamenti – dal 6 febbraio al 21 maggio – con proiezioni e musica dal vivo che si terranno al Biblios Cafè in via del Consiglio Regionale, nel centro storico di Ortigia, in collaborazione con l’associazione Post-Cinema e Gli Strumenti della Musica Antica.

Sono inoltre in programma quattro matinèe e un galà serale riservati alle scuole medie della città, insieme con il terzo Istituto Comprensivo Santa Lucia. Nel mese di agosto, la Settimana Barocca Siracusana sarà dedicata ad Antonio Vivaldi, sotto la guida di Francesco Maria Sardelli, considerato il “guru” della musica del “prete rosso”. L’offerta concertistica sarà rappresentata da musicisti di livello internazionale, che si avvicenderanno nelle varie proposte stilistiche. Tra gli altri si esibiranno la violinista Monika Toth, il polistrumentista Claudio Brizi, i cantanti Francesco Divito, Debora Troia, Martina Licari, Francesca Sollima, la ballerina Carla Favata, l’attore Manuel Pernazza.

Di altrettanto prestigio il parterre dei gruppi invitati, tra i quali l’Insieme Strumentale di Roma, l’Ensamble Consonance di Tours, i sardi Dolci Accenti ed i nostrani Arianna Art Ensamble, Boccherini e SiBaRò oltre ai consueti appuntamenti organizzati dall’Orchestra Barocca Siciliana. Tra le novità quest’anno ci sarà anche un cambio di sede, prevalentemente per il periodo invernale. Infatti sarà disponibile per i musicisti e per il pubblico l’Auditorium “Giovanni Paolo II”, al Santuario della Madonna delle Lacrime, a Siracusa.

La sala del Santuario, ampia, moderna, accogliente ed acusticamente adatta ai concerti, si aggiungerà ad una delle location più suggestive della città, il Chiostro dei Cappuccini dove si ritornerà nelle sere d’estate.