Siracusa, sequestrati 17mila litri di gasolio adulterato: 6 denunce

L'operazione dei funzionari dell’Agenzia Dogane Monopoli e della Guardia di finanza

I funzionari dell’Agenzia Dogane Monopoli, appartenenti all’Ufficio Antifrode della Direzione Territoriale e al locale Ufficio delle Dogane di Siracusa, e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, hanno sequestrato 7 serbatoi contenenti un totale di 17.000 litri circa di gasolio per autotrazione, per un valore di mercato di oltre 30.000 euro, non a norma pronto per essere immesso in consumo da 5 impianti di distribuzione operanti nella provincia aretusea.

L’esito dei controlli

Durante la vasta campagna di controlli sulla qualità dei carburanti stoccati presso 42 distributori

stradali, l’attenzione dei verificatori è stata incentrata sulle fenomenologie illecite più diffuse quali,

ad esempio, la miscelazione abusiva di prodotti energetici, al fine di scongiurare la circolazione di

carburante adulterato con solventi ovvero mescolato con oli vegetali esausti a danno di automobilisti

e autotrasportatori. I funzionari doganali e le Fiamme Gialle hanno proceduto, pertanto, a un campionamento del gasolio per autotrazione stoccato presso tutti i target minuziosamente individuati mediante un prelievo speditivo dell’idrocarburo presente nel serbatoio volto ad accertarne il punto di

infiammabilità: per garantire la tempestività del controllo ci si è avvalsi del supporto del Laboratorio

Mobile ADM e del Laboratorio Chimico di Catania, grazie ai quali è stato possibile determinare

immediatamente tutte le specifiche fiscali, le caratteristiche merceologiche e ambientali del prodotto

prelevato.

Denunciate sei persone

Oltre al sequestro del gasolio non a norma, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di

Siracusa 6 soggetti responsabili di frode nell’esercizio del commercio.