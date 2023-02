Dalla droga alle armi, sequestri e controlli a Siracusa

Gli agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno eseguito un’ordinanza di detenzione domiciliare nei confronti di un siracusano di 35 anni, accusato di rapina e tentata estorsione. In più, gli operatori hanno trovato e posto sotto sequestro in via Santi Amato sia della droga che un coltello con lama seghettata.

Siracusa, sequestro di droga e arma in via Santi Amato

La sentenza a carico del 35enne è stata emessa dal Tribunale di Sorveglianza della Corte di Appello di Catania. L’uomo deve espiare una pena di un anno, 7 mesi e 8 giorni di reclusione per aver commesso i reati di rapina e tentata estorsione, perpetrati a Siracusa nel 2019.

Inoltre, gli agenti delle Volanti, impegnati in predisposti servizi finalizzati al contrasto della vendita e del consumo di droga nelle piazze dello spaccio siracusano, hanno trovato e sequestrato in via Santi Amato 16 dosi di crack, 3 dosi di cocaina e 13 di hashish già pronte per essere spacciate agli assuntori della zona.

Infine, nei medesimi servizi, i poliziotti, diretti dalla dottoressa Guarino, hanno sorpreso e denunciato, sempre in viale Santi Amato, un giovane siracusano di 25 anni in possesso di un coltello con lama seghettata.

