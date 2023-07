Siracusa, truffa dello specchietto ai danni di un turista: due arresti

Vittima un cittadino inglese mentre si trovava presso il parcheggio del centro commerciale sito in Via Necropoli del Fusco

Due truffatori residenti a Noto hanno posto in essere la famigerata truffa dello specchietto ai danni di un turista inglese, mentre si trovavano presso il parcheggio del centro commerciale sito in Via Necropoli del Fusco. Il cittadino britannico, anche perché impaurito dall’atteggiamento vessatorio e prepotente dei due truffatori, cedeva all’estorsione e consegnava ai due giovani netini di 26 e 19 anni 530 euro. Per fortuna un altro utente ha assistito alla scena ed ha chiamato la Polizia di Stato.

L’intervento della polizia

Una delle Volanti è arrivata sul posto in pochi minuti e gli agenti hanno sorpreso in flagranza di reato i due truffatori con ancora in tasca i soldi estorti al malcapitato turista inglese. In questo caso la vicenda si è chiusa nel migliore dei modi e alla vittima sono stati restituiti i suoi soldi dopo che ha sporto regolare denuncia negli uffici della Questura.