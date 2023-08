Cane cade in un pozzo profondo 20 metri, intervengono i soccorsi – VIDEO

La squadra Saf dei vigili del fuoco soccorre un cagnolino nel Palermitano.

Squadra Saf (Speleo-alpino-fluviale) dei vigili del fuoco di Palermo in azione per salvare un cane caduto in un pozzo a Castelbuono.

Cane in pozzo a Castelbuono

Secondo una prima ricostruzione, il povero animale sarebbe finito in un pozzo profondo circa 20 metri. I vigili del fuoco, calandosi all’interno del pozzo, sono riusciti a soccorrerlo e a riconsegnarlo al padrone.

I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti nelle scorse ore anche in un condominio di via Luigi Cosenz per soccorrere un uomo che necessitava di cure mediche ma che non riusciva a spostarsi dal proprio letto. I pompieri lo hanno trasferito tramite barella da una finestra del suo appartamento con l’ausilio dell’autoscala e lo hanno consegnato agli operatori del 118 che attendevano con un’ambulanza nelle vicinanze.

