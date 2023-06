“Sono io sua madre”, poi tenta di rapire bimba di 5 mesi: denunciata giovane

A Vercelli una giovane ha tentato di portare via a una madre la figlia neonata di cinque mesi, sostenendo che quella fosse la sua bambina. La polizia ha bloccato e denunciato la donna per tentata sottrazione di persone incapaci. L’episodio è avvenuto in una chiesa del centro cittadino: la madre, seduta sui banchi, è stata avvicinata dalla giovane che ha cercato più volte di impossessarsi del passeggino. Vista l’insistenza, la madre è uscita dalla chiesa e ha chiesto aiuto ai passanti. La polizia, una volta giunta sul posto, ha iniziato a cercare la giovane, che nel frattempo si era allontanata. Gli agenti l’hanno trovata poco distante grazie alla descrizione della madre della neonata la quale, una volta tranquillizzata, ha fornito informazioni utili per identificare la ricercata.