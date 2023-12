Sorpreso a vendere merce griffata contraffatta, arrestato 52enne nel Siracusano

L’arrestato, già affidato in prova ai servizi sociali, dopo le formalità di rito è stato condotto nel carcere di Augusta-Brucoli

I carabinieri della stazione di Carlentini (Siracusa) hanno arrestato un 52enne in esecuzione di un’ordinanza emessa dalla Procura di Termini Imerese (Palermo). L’uomo è stato riconosciuto colpevole di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, poiché aveva posto in vendita prodotti con griffe contraffatte in occasione di una festa popolare nel 2016.

Il provvedimento

L’arrestato, già affidato in prova ai servizi sociali, dopo le formalità di rito è stato condotto nel carcere di Augusta – Brucoli, dove espierà il residuo della pena.