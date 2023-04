Carlentini, automobilista investe tre pedoni: i carabinieri cercano di ricostruire dinamica

Tra le persone investite una coppia di anziani, residenti a Vicenza

Vengono investite da un’automobile e per un soffio non ci lasciano la pelle. E’ ancora tutta da chiarire la causa dell’incidente stradale avvenuto oggi in via Gobetti a Carlentini, nel Siracusano. La donna alla guida, una 57enne del posto, sembrerebbe avere perso il controllo del mezzo accidentalmente, finendo per investire in pieno i tre malcapitati che transitavano sul marciapiede.

Rilievi in corso per stabilire l’esatta dinamica

Tra le persone investite una coppia di anziani, residenti a Vicenza e in vacanza a Carlentini, che si trovavano sul marciapiede. L’uomo è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, la moglie al San Marco di Catania e l’altra vittima e la conducente dell’automobile al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini. I tre avrebbero riportato traumi. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.