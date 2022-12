Carlentini, uomo chiede soldi alla madre e la picchia: arrestato pregiudicato

A Carlentini un uomo di 34 anni ha chiesto soldi alla madre e davanti a un rifiuto l'ha picchiata. Un pregiudicato finisce in galera.

Un uomo aggredisce per l’ennesima volta la madre e viene fermato. I Carabinieri della Stazione di Carlentini hanno arrestato un pregiudicato 34enne per maltrattamenti contro familiari e lesioni personali. La donna, convivente del congiunto, riceveva da tempo insistenti richieste di denaro. Il soggetto, nella serata di ieri, davanti a un ulteriore rifiuto, ha aggredito la mamma con calci e pugni. La malcapitata si è procurata la frattura del setto nasale e alla fine ha lasciato la dimora. La signora è stata soccorsa dagli operatori del 118 e le lesioni sono state giudicate guaribili in 15 giorni. A mettere in allarme i militari sulla situazione una telefonata. Le Forze dell’Ordine hanno quindi rintracciato e arrestato il malvivente. Il 34enne è stato associato alla casa circondariale di Siracusa Cavadonna.