Sorpreso a spacciare tra i chioschi di Picanello: preso pusher nel Catanese

Uno spacciatore di 46 anni è stato fermato dai carabinieri nel quartiere catanese di Picanello: ecco qual'era il suo modus operandi

Uno spacciatore 46enne pregiudicato è stato tratto in arresto a Catania. Il pusher era solito agire nelle zone del quartiere di Picanello tra bar e chioschi con un sistema di vendita ben consolidato che prevedeva un primo contatto con i clienti, all’esterno di locali, punto in cui avveniva la contrattazione del prezzo. In una seconda fase, lo spacciatore si spostava poi a piedi nella propria abitazione in via Fontanelle, dove recuperava la “merce ordinata”, da consegnare nel luogo del primo incontro. I vari step si concludevano generalmente nel giro di pochi minuti, durante i quali il pusher, per passare inosservato , preferiva non utilizzare veicoli.

L’arresto e il sequestro della droga

I carabinieri sono dunque intervenuti con 2 squadre d’intervento, controllando il 46enne per tutto il tempo in cui ha svolto le proprie “trattative” con alcuni acquirenti. Una volta allontanatosi per andare a recuperare lo stupefacente, le autorità lo hanno poi pedinato fino a quando a pochi metri da casa, sono riuscite a bloccarlo. Successivamente, ha avuto inizio la perquisizione di tutto l’immobile. All’interno dell’appartamento, gli agenti hanno recuperato una busta con dentro una pietra di cocaina del peso di 20 grammi, altre 20 dosi di cocaina e un panetto di hashish da 100 grammi. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato, mentre il 46enne è stato tratto in arresto.

