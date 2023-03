Droga in viale Moncada, stessa piazza di spaccio e stesso “menù”: arrestati due pregiudicati

Trovato anche il "tariffario" dei due spacciatori, giovani pregiudicati catanesi.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato per possesso di droga ai fini di spaccio due pregiudicati catanesi di 28 e 29 anni: operavano nella stessa zona (viale Moncada) e con lo stesso “tariffario”.

Spaccio in viale Moncada, due arresti

L’incessante attività info investigativa dei militari ha consentito loro di concentrare la loro attenzione, ancora una volta, in un locale tecnico condominiale di viale Moncada, dove solo qualche giorno fa gli stessi militari avevano arrestato due spacciatori “colleghi” del 28enne e del 29enne e avevano sorpreso anche un acquirente, detenuto ai domiciliari, evaso proprio per acquistare la droga.

È evidente però che, nonostante i primi arresti, la collocazione logistica del punto vendita sia stata ritenuta particolarmente redditizia dagli spacciatori e di agevole controllo nel caso di servizi antidroga delle forze dell’ordine.

Non dello stesso avviso sono stati i militari che in serata, sfruttando la momentanea disattenzione di una vedetta dotata di radio ricetrasmittente, hanno fatto il loro accesso all’interno del palazzo imbattendosi poi in un altro giovane di vedetta, posto in “seconda linea di controllo”. Quest’ultimo, avendoli notati, si è dato alla fuga diramando ai complici l’allarme via radio.

In quei concitati momenti i militari, sfruttando un portone lasciato incautamente aperto da un acquirente, hanno fatto il loro accesso all’interno del cantinato sorprendendo i due spacciatori che, a seguito dell’allarme ormai diffuso, stavano tentando la fuga. Quest’ultimi sono stati bloccati e perquisiti: il 28enne, in particolare, è stato trovato in possesso della somma di 857 euro e di una busta contenente vari involucri. All’interno vi erano in tutto 510 grammi di cocaina in pietra, circa 9 grammi di crack sfusi e 32 dosi già suddivise per la vendita al dettaglio, 98 dosi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga.

Analogamente, come in occasione del precedente arresto, i militari hanno trovato anche il medesimo precedente già sequestrato qualche giorno prima ai loro “colleghi” spacciatori già arrestati, un manoscritto consistente nel prezziario inerente il prezzo di vendita e all’equivalenza peso droga-denaro praticata agli acquirenti.