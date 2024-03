Lo sposo viene tradito e si vendica nel giorno del matrimonio: “Ecco le foto di mia moglie”

Come emerso dal racconto di Georgina, tutto andava secondo i piani. A un certo punto però, arriva il momento del discorso

Tradito dalla futura moglie, lo sposo si vendica e rivela tutto nel giorno del matrimonio. Una scena incredibile quella raccontata dal Daily Mail e ripresa dal podcast The Unfiltered Bride. Come racconta una delle due wedding planner dell’evento, lo sposo – da tempo consapevole del tradimento – durante il pranzo di nozze ha distribuito delle lettere. All’interno di queste, le foto della moglie in compagnia del testimone di nozze.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Sposo tradito si vendica al matrimonio: la ricostruzione

Nel corso del podcast The Unfiltered Bride, una wedding planner ha raccontato ciò che è successo durante un matrimonio. “Ho un’altra storia da raccontarvi. Non posso dirvi da chi l’ho saputa perché non mi sarebbe permesso parlarne, ma fan****, la racconterò comunque” – spiega Georgina, la wedding planner.

Come emerso dal racconto di Georgina, tutto andava secondo i piani. A un certo punto però, arriva il momento del discorso. Lo sposo si alza chiedendo l’attenzione di tutti. Successivamente, inizia la distribuzione di alcune lettere all’indirizzo degli invitati. “Prima di iniziare., ci sono alcune buste che vi stanno arrivando, se potete aprirle. Sì – rivela l’uomo – sono foto di mia moglie che va a letto con il mio testimone di nozze, quindi ora me ne vado”. Detto, fatto. L’uomo – insieme alla sua famiglia – ha fatto cadere il microfono ed è andato via” – ha concluso Georgina.