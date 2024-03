Diletta Leotta svela la data del matrimonio in diretta: “Ecco quando mi sposo”

La conduttrice di Dazn, Diletta Leotta, ha annunciato a "E' sempre mezzogiorno" su Rai 1 quando convolerà a nozze con Loris Karius

Sorpresa in diretta da parte di Diletta Leotta. La conduttrice catanese, infatti, ha annunciato la data del suo matrimonio durante “E’ sempre mezzogiorno”, il cooking show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. La Leotta ha rivelato che sposerà Loris Karius a giugno, dopo che nei mesi scorsi era arrivata la proposta del portiere ex Liverpool. Nel corso della puntata del 6 marzo, la conduttrice ha ospitato Leotta per parlare del suo privato, tirando in ballo proprio l’incontro con Karius da cui, nei mesi scorsi, è nata Aria: “Fa molto ridere questa cosa del mio innamoramento per lui, andrebbe chiesto a quelle amiche a cena con me la sera che l’ho conosciuto. Qualcosa che è stato a pelle, immediata, come una chimica, un’alchimia, un’energia che senti”.

Diletta Leotta: “Io e Loris ci sposiamo a giugno”

Quindi Antonella Clerici ha chiesto: “Quando vi sposate?”. Leotta prontamente ha risposto: “A giugno”, sorprendendo Antonella Clerici che ha reagito così: “Ma che bello, io l’ho chiesto così tanto per e invece vi sposate davvero”. Le ha quindi fatto gli auguri, parlando di sé e dei suoi trascorsi sentimentali: “Adesso non mi sposo più ma vivrò con quest’uomo per tutta la vita. Ti consiglio di godertela, perché è un momento bellissimo”. Diletta Leotta quindi ha ammesso: “Sono un po’ in quella fase di panico organizzativo”.

