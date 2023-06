I due pescatori hanno fatto in tempo a filmare, postando poi il video sui social

Uno squalo bianco di circa tre metri è stato avvistato da un gruppo di pescatori nelle acque di Livorno. Lo squalo si è avvicinato all’imbarcazione nuotando per qualche istante in cerchio prima di riprendere il largo. I due pescatori hanno fatto in tempo a filmare, postando poi il video sui social, che in poco tempo è diventato virale.