Paura sulla SS 114, auto avvolta dalle fiamme: traffico in tilt

Traffico bloccato lungo la SS 114 a causa di un incendio che ha letteralmente fagocitato il mezzo a quattro ruote. Ecco come sta il conducente.

Traffico in tilt questa mattina sulla Strada Statale 114 Catania-Siracusa, a causa di una vettura in fiamme lungo la carreggiata. A causa dell’inconveniente, infatti, il tratto all’altezza dello svincolo Priolo-Floridia, in direzione di Siracusa, è rimasto chiuso per quasi due ore, fino alle 9,20.

Auto in fiamme sulla SS 114, cos’è successo

Il veicolo avrebbe improvvisamente preso fuoco e, per fortuna, il conducente del mezzo sarebbe riuscito ad abbandonare immediatamente l’auto evitando gravi conseguenze. Il guidatore è rimasto illeso e avrebbe quindi chiamato i soccorsi.

Sul posto si sono presentati gli agenti della Polizia Stradale di Siracusa, insieme ai vigili del fuoco e agli operatori dell’Anas. Al termine delle operazioni di spegnimento del mezzo in fiamme e della sua rimozione, il tratto stradale è stato riaperto e il traffico è tornato alla normalità.