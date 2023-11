Allo stadio nonostante il Daspo, denunciati 5 ultras del Siracusa

5 ultras del Siracusa che avevano partecipato agli scontri durante la gara contro l'Acireale sono stati denunciati per aver violato il Daspo

Si sono recati allo stadio “De Simone” di Siracusa, per seguire il derby tra Siracusa e Licata, poi vinto sul filo di lana dagli aretusei.

Solo che non avrebbero potuto farlo, in quanto destinatari del Daspo, che impone il divieto di ingresso in tutti gli impianti sportivi. Ad accorgersi di loro sono stati gli agenti della Digos di Siracusa che li hanno identificati grazie alle telecamere ed i provvedimenti sono stati notificati agli interessati.

Gli scontri con i tifosi dell’Acireale



Alcuni di questi tifosi avevano partecipato infatti agli scontri avvenuti poco meno di un mese fa dopo la partita tra Siracusa ed Acireale.

Nel complesso, gli agenti della Divisione di polizia anticrimine di Siracusa hanno emesso 65 Daspo.

Daspo, niente stadio per 5 anni



Un provvedimento che dispone il divieto, per 5 anni, a mettere piede nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. Per i recidivi, che già erano destinatari di analoghi provvedimenti, il periodo di inibizione potrebbe essere prolungato fino a dieci anni.

Le sanzioni

Per tutti scatteranno inoltre le prescrizioni della firma negli Uffici di Polizia nel giorno e nell’ora delle partite di calcio che vedranno impegnate le squadre interessate. Chi viola il Daspo incapperà in sanzioni penali (da uno a tre anni di reclusione) ed in una multa (da 10 mila a 40 mila euro).

