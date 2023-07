Stadio “Massimino”, prosegue la posa dei seggiolini in Tribuna A e in Curva Sud – VIDEO

Gli operai impegnati al vecchio "Cibali" hanno praticamente ultimato la posa dei seggiolini nei settori Tribuna A e Curva Sud

Proseguono a ritmo spedito i lavori di restyling allo stadio “Angelo Massimino”.

In vista dell’avvio della stagione 2023-2024, con il Catania che esordirà nel campionato di Serie C il prossimo 28 agosto, al vecchio “Cibali” sono a buon punto gli interventi relativi alla posa dei seggiolini nei vari settori dell’impianto.

Quasi ultimata l’installazione dei seggiolini in Tribuna B e Curva Sud

Gli operai hanno infatti quasi completato l’installazione dei posti a sedere di colore rosso e azzurrro in Tribuna A e in Curva Sud, come si evince dal video pubblicato sui social dall’assessore ai lavori pubblici del Comune di Catania Sergio Parisi.

A stretto giro di posta, successivamente, inizieranno i lavori di posa anche per la Tribuna B e la Curva Nord.

(Fonte video: Sergio Parisi)