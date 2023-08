Al via la Start Cup Catania, si premiano i progetti di impresa più innovativi

I premiati parteciperanno alla Start Cup Sicilia insieme ai vincitori delle competizioni locali di Enna, Messina e Palermo.

Diciannove mila euro per sostenere l’imprenditorialità innovativa a Catania. È questo l’ammontare complessivo delle premialità che l’Università di Catania assegnerà ai progetti che si aggiudicheranno Start Cup Catania, la business plan competition organizzata nell’ambito del Premio nazionale per l’Innovazione e giunta alla decima edizione consecutiva dal 2014.

Start Cup Catania, la presentazione del bando

Il bando è stato pubblicato sul sito dell’Università e la scadenza per partecipare è il 10 settembre; il 28 agosto alle 10, al Palazzo dell’Etna (via San Nullo, 5) si terrà un seminario informativo per illustrare in dettaglio i contenuti del bando.

Fin da adesso potranno concorrere team di laureati, studenti, imprenditori e docenti universitari con un’idea d’impresa, originale, innovativa e caratterizzata da un alto contenuto di conoscenza tecnica o tecnologica connessa al mondo universitario e della ricerca, indipendentemente dal suo stadio di sviluppo.

I premi previsti

Superata la prima fase di selezione, il comitato tecnico-scientifico presieduto dal prof. Rosario Faraci, delegato del Rettore all’imprenditorialità accademica, e formato dai professori Rosa Palmeri e Gaetano Palumbo e dai rappresentanti dei partner e degli sponsor, individuerà le migliori idee che parteciperanno alla seconda fase, la business plan competition vera e propria, al termine della quale saranno decretati i tre progetti vincitori che, oltre alle premialità in palio, potranno partecipare il 27 ottobre a Start Cup Sicilia insieme ai vincitori delle competizioni locali di Enna, Messina e Palermo.

Quest’anno la premialità in denaro più importante di Start Cup Catania riservata al team vincitore è pari a € 10.000,00 cioè il primo premio messo in palio da Confindustria Catania e Free Mind Foundry srl. Inoltre, saranno assegnati € 5.000,00 come secondo premio e € 4.000,00 come terzo premio. Il team primo classificato potrà inoltre usufruire di un percorso di incubazione di sei mesi offerto da Futurea srl.

L’iniziativa, oltre che da Confindustria Catania e Free Mind Foundry, sarà sostenuta anche da un qualificatissimo gruppo di sponsor che hanno assicurato il loro contributo economico: ANCE Catania, Banca del Fucino, EHT ScpA, Fratelli Arena srl, Management Advisor srl e Ontario srl che sono gold sponsor dell’iniziativa, nonché i silver sponsor CNA Catania e Nova Food srl.

Inoltre, saranno partner dell’Ateneo nello svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dell’iniziativa l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania (da dieci anni a fianco di Start Cup Catania e dell’Università di Catania), CentoCinquanta srl, Ethic srls, Fratelli Arena srl, Gruppo Altea srl e Isola Catania Impresa Sociale srl.