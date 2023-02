“Se sto bene, sono ancora il migliore”: il nuovo record di Zlatan Ibrahimovic in Serie A

Zlatan Ibrahimovic ha fatto ritorno in campo con la maglia del Milan a 9 mesi dall'operazione al ginocchio: il nuovo record dell'asso svedese

La standing ovation di San Siro al 75° della ripresa era tutta per lui. Zlatan Ibrahimovic è tornato in campo in occasione della sfida giocata e vinta dal Milan contro l’Atalanta, a distanza di oltre 9 mesi dall’operazione al legamento crociato del ginocchio sinistro dello scorso maggio. Qualche passaggio illuminante e alcune giocate di classe in puro stile “Ibra” sono bastate al popolo rossonero per andare in estasi e applaudire il proprio beniamino.

Il nuovo record di Ibrahimovic in Serie A

L’asso svedese, con il suo rientro sul rettangolo verde, ha stampato l’ennesimo record della sua leggendaria carriera.

Esattamente a 41 anni e 146 giorni – superando Billy Costacurta con 41 anni e 25 giorni – Zlatan Ibrahimovic è divenuto il calciatore del Milan più anziano ad aver giocato in Serie A nell’era dei 3 punti.

Il campione ex Ajax, tuttavia, ha già nel mirino il prossimo primato, appartenente sempre all’ex difensore della Nazionale azzurra: divenire il giocatore più vecchio di sempre nella storia rossonera a realizzare un gol nel massimo campionato.

Ibra è tornato ed ha ancora fame, come confermato dalle dichiarazioni nel post-partita: “Sono tornato: se sto bene, sono ancora il più forte“.