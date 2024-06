Studente disabile picchiato in classe perde l’anno: scuola aveva detto no alla Dad

La famiglia annuncia un'azione legale: I familiari sostengono che la vicenda abbia provocato al giovane danni fisici e morali

E’ stato picchiato in classe da un compagno nel novembre scorso e ora dopo il ricovero di alcuni giorni in ospedale, per il trauma cranico riportato, ha perso l’anno scolastico. La vittima è un ragazzino di 15 anni, con disabilità intellettiva, studente di Apolf, una scuola professionale di Pavia che prepara i giovani a entrare nel mondo della ristorazione. Ora la sua famiglia si è rivolta a un avvocato per chiedere chiarimenti alla scuola, preannunciando un’azione legale. La notizia viene riportata dal quotidiano “La Provincia Pavese”.

La famigia annuncia azione legale



I familiari sostengono che la vicenda abbia provocato al giovane danni fisici e morali: attualmente sta ancora assumendo farmaci ed è seguito da uno psicologo. I genitori inoltre sostengono di aver chiesto di concedere al ragazzo la didattica a distanza: possibilità che la scuola non ha concesso. “Non si deve tacere – aveva detto la mamma, citata dal quotidiano Il Giorno poco dopo il pestaggio – bisogna avere il coraggio di parlare perché queste cose non si devono verificare. Mio figlio è vivo per miracolo e avrebbe potuto finire anche molto peggio”. Dall’inizio dell’anno, infatti il ragazzino avrebbe subito insulti, vessazioni e persino furti dal compagno di classe che l’ha poi aggredito.

